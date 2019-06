V četrtek in petek do 35 stopinj, za nekatera območja že razglašena velika požarna ogroženost

Ljubljana, 24. junija - Vročinski val, ki prihaja nad Evropo, bo zajel tudi Slovenijo. V četrtek in petek se temperature tako lahko dvignejo do 35, na Primorskem celo do 37 stopinj Celzija, je pojasnil dežurni meteorolog Blaž Šter z Agencije RS za okolje (Arso). Uprava za zaščito in reševanje je že razglasila veliko požarno ogroženost za nekatera območja po državi.