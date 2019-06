Brez pritožb na izbor izvajalca razširitve terminala na brniškem letališču

Brnik, 24. junija - Fraport Slovenija ni prejel nobene pritožbe na izbor izvajalca razširitve potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, so povedali v družbi. Izbrani družbi GIC Gradnje in Elcom bosta tako po podpisu pogodbe lahko začeli z gradnjo. Kdaj bo podpisana pogodba in kdaj bodo stekla dela, bo znano v prihodnjih dneh.