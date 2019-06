V okviru razvoja podeželja do konca 2018 največ sredstev za obnovo, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov

Ljubljana, 25. junija - V okviru programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 je bilo do konca leta 2018 odobrenih 639 milijonov evrov oz. 57,7 odstotka vseh razpoložljivih sredstev in izplačanih 443 milijonov evrov oz. 40 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih obnovi, ohranjanju in izboljševanju ekosistemov.