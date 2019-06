Olimpijci bodo še naprej pili kokakolo

Lozana, 24. junija - Mednarodni olimpijski komite je danes sporočil, da se je na zasedanju v Lozani dogovoril za novo pokroviteljsko pogodbo s podjetjem Coca-Cola, ne ravno zgledom zdravega življenjskega sloga. Coca-Cola, ki že vrsto desetletij finančno podpira Mok in olimpijske igre, in krovna olimpijska organizacija sta podaljšala sodelovanje za 12 let, do OI 2032.