Pikalo ob začetku počitnic: Prav je, da si po trdem in napornem delu tudi odpočijemo

Ljubljana, 24. junija - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je v poslanici ob koncu šolskega leta učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom zaželel, da bi počitnice dobro izkoristili, med njimi uživali in si nabrali čim več novih izkušenj, so sporočili z ministrstva. Prav je, da si po trdem in napornem delu tudi odpočijemo, je še poudaril.