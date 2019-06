Nemška družina s slovenskimi lipicanci uspešno dopotovala od Lipice do Dunaja

Dunaj/Lipica, 23. junija - Nemška družina Matern je danes zaključila 585 kilometrov dolgo pot od Lipice do Dunaja, ki jo je prepotovala z lipicanci. Nekaj po 15. uri so prispeli do Španske jahalne šole na Dunaju. Podvig je povezal Lipico kot prvo kobilarno lipicanske pasme konj in Dunaj, kjer so se stoletja šolali in nastopali lipicanci iz Lipice.