Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. in 23. 6.)

Ljubljana, 23. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o petkovi neuspeli interpelaciji zoper ministra za obrambo Karla Erjavca in o tem, da bosta Slovenija in Italija s prvim julijem začeli s skupnim patruljiranjem na mejnem območju, zaradi številnih nezakonitih prehodov migrantov. Pisale so tudi o tem, da je medvedka nedaleč od Ljubljane napadla žensko.