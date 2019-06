Za roman Belo se pere na devetdeset je kresnika prejela Bronja Žakelj

Ljubljana, 23. junija - Delovo nagrado kresnik za najboljši roman je prejela Bronja Žakelj za delo Belo se pere na devetdeset. Nagrajenka, šele tretja avtorica, ki je prejela to nagrado, je dejala, da je roman pisala z lahkoto: "To je bilo zame prelepo potovanje...kot bi se vračala domov." Dodala je, da je čudež, kako so bralci roman sprejeli in našli v njem podobe sebe.