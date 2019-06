Le Havre, 23. junija - Nogometašice Francije so v osmini finala svetovnega prvenstva, ki poteka v njihovi domovini, v Le Havru po podaljšku premagale Brazilke z 2:1 (1:0; 0:0) in se bodo v četrtfinalu pomerile z boljšimi iz obračuna med Špankami in reprezentanco ZDA.