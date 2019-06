Večer o družbeni odgovornosti (24. 6.)

Maribor, 23. junija - Srečko Klapš v komentarju Kaos piše o družbeni odgovornosti naroda in države, še posebno v odnosu do ljudi in narave. Kot meni avtor, politiki prevečkrat poklekajo pred lobiji, ki zastopajo interese multinacionalk, namesto da bi skrbeli za trajnostni razvoj družbe in blaginjo ter zdravje naroda, ki mu vladajo.