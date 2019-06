Gajser niz zmag nadaljeval tudi v Nemčiji

Berlin, 23. junija - Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v nemškem Teutschenthalu. Slavil je prepričljivo, z zmagama v obeh vožnjah, in je po deseti preizkušnji sezone še povečal naskok v skupnem seštevku. Na drugem in tretjem mestu sta dirko končala Švicar Arnaud Tonus in Francoz Gautier Paulin.