Iz nemškega rudnika Garzweiler policija odstranila vse protestnike

Düsseldorf, 23. junija - Policisti so dopoldne iz odprtega rudnika lignita Garzweiler na zahodu Nemčije odstranili vse protestnike, ki so vanj vdrli v soboto in v njem preživeli noč. Še naprej pa nekaj protestnikov blokira bližnjo železniško progo, po kateri običajno prevažajo premog v termoelektrarno Neurath, poroča nemška tiskovna agencija dpa.