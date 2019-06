Salvini: Slovenija in Italija bosta 1. julija začeli skupne mejne patrulje

Rim/Ljubljana, 23. junija - Slovenija in Italija bosta s prvim julijem začeli s skupnim patruljiranjem na mejnem območju, je v Rimu v soboto napovedal italijanski premier Matteo Salvini. Iz ministrstva za zunanje zadeve so sporočili, da bo izvedbeni sporazum za to podpisan prihodnji teden, in potrdili datum, ki ga je navedel Salvini, poroča Radio Slovenija.