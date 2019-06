V Vidmu Nemci že v polfinalu in na OI, v Trstu boljši Danci

Videm/Trst, 23. junija - Na evropskem prvenstvu do 21 let v Italiji so odigrali zadnji tekmi skupinskega dela v skupini B. Branilka naslova Nemčija je z Avstrijo igrala neodločeno 1:1 (1:1) in si v Vidmu zagotovila polfinale s prvim mestom v skupini. Na drugi tekmi je v Trstu Danska premagala Srbijo z 2:0 (1:0), zasedla sicer drugo mesto, vendar že končala turnir.