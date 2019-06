Na mejnih prehodih čakalne dobe, na cestah tudi zastoji

Ljubljana, 23. junija - Skladno z napovedmi je promet na slovenskih cestah gostejši, na mejnih prehodih s Hrvaško pa nastajajo čakalne dobe pri vstopu v Slovenijo, tudi do poldrugo uro. Ponekod po državi so zastoji na cestah, med drugim na zahodni ljubljanski obvoznici ter na primorski in gorenjski avtocesti. Zaradi prometne nesreče je zaprta mariborska vzhodna obvoznica.