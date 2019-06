Po Evropi zaradi vremena številne nevšečnosti

Rim/Ženeva/Atene, 23. junija - Številne evropske države se soočajo z nevšečnostmi zaradi neurij ali hude vročine. V soboto in v noči na nedeljo sta močan dež in veter povzročala škodo na zahodu Švice in v nekaterih predelih severne Italije. V Grčiji se medtem sredi vročinskega vala borijo s številnimi gozdnimi požari, poroča nemška tiskovna agencija dpa.