Salvini: Slovenija in Italija bosta 1. julija začeli skupne mejne patrulje

Rim/Ljubljana, 23. junija - Slovenija in Italija bosta s prvim julijem začeli s skupnim patruljiranjem na mejnem območju, je v Rimu v soboto napovedal italijanski premier Matteo Salvini. Na slovenski Generalni policijski upravi so medtem za STA povedali, da je prvi julij res ciljni datum, vendar pa izvedbeni sporazum za to še ni podpisan.