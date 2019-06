V Trimo prihaja bosanski reprezentant

Trebnje, 23. junija - Zadnja okrepitev trebanjskega rokometnega kluba za sezono 2019/20 je obetavni bosanski reprezentant in najboljši strelec bosanskega prvenstva Dino Hamidović. Dvaindvajsetletni bosanski ostrostrelec je s Trimom podpisal pogodbo do konca sezone 2020/21, so še sporočili iz trebanjskega kluba.