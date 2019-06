V sobotnem neurju zalivalo tudi prostore zapora na Dobu in knjižnice v Ljubljani

Ljubljana/Dob, 23. junija - Močno neurje, ki je v soboto zajelo Slovenijo, je povzročilo precej težav. V kar 333 intervencijah so posredovali gasilci iz 361 prostovoljnih gasilskih društev in 19 poklicnih enot, poroča republiški center za obveščanje. Meteorne vode so zalivale prostore različnih objektov, med drugim zapora na Dobu, knjižnice v Ljubljani in zdravstvenega doma.