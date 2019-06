Tudi Lindsey Vonn navdušena nad selitvijo v New Jersey

New Jersey, 23. junija - Dva trikratna hokejista tekme zvezd All-Star P.K. Subban in Patrick Marleau sta zamenjala sredini v severnoameriški ligi NHL. Nashville Predators so 30-letnega branilca Subbana, ki si življenje deli z ameriško kraljico alpskega smučanja Lindsey Vonn, poslali k New Jersey Devils v zameno za dva igralca in dva izbora na naboru.