Lozana, 24. junija - Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo na današnji prvi generalni skupščini po selitvi na nov sedež v Lozani v Švici izbral prireditelja zimskih olimpijskih iger leta 2026. Za organizacijo se potegujeta Švedska s Stockholmom in Arejem in Italija z Milanom in Cortino d'Ampezzo.