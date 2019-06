Španci z visoko zmago v polfinale, Italijani na čakanju

Regio Emilia, 22. junija - Na evropskem prvenstvu do 21 let v Italiji so odigrali zadnji tekmi skupinskega dela v skupini A. Domači upi so v Reggio Emilii igrali boj za biti ali ne biti z odpisanimi Belgijci in slavili s 3:1. Poljaki, ki so pred tem edini obakrat zmagali, pa so proti Špancem v Bologni izgubili kar z 0:5.