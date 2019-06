V Berlinu z mosta uriniral na turistično ladjo, več poškodovanih

Berlin, 22. junija - Moški je v petek v Berlinu z mosta uriniral na turistično ladjico. Pri tem pa so se štiri osebe poškodovale in so jih morali prepeljati v bolnišnico. Policija še ni ugotovila, kdo je bil moški, ki je moral potrebo opraviti kar sredi mosta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.