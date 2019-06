Bratislava, 22. junija - Slovenski teniški igralec Blaž Rola je izgubil v polfinalu turnirja serije challenger v Bratislavi z nagradnim skladom 69.280 evrov. Rola, šesti nosilec in 174. igralec sveta, je proti sedmemu nosilcu in 221. z lestvice ATP, Madžaru Attili Balaszu, klonil po uri in 48 minutah z 2:6, 6:3 in 3:6.