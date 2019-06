Slovenska najstnika peta na SP v odbojki na mivki na Tajskem

Ljubljana, 22. junija - Slovenska odbojkarja na mivki Črtomir Bošnjak in Rok Možič sta svetovno prvenstvo do 21 let na Tajskem zaključila na 5. mestu in dosegla enega največjih uspehov slovenske odbojke na mivki. V boju za uvrstitev v polfinale sta naša predstavnika tesno izgubila z Rusoma Vasilijem Ivanovim in Sergejem Gorbenkom, ki sta bila boljša z 2:1 v nizih.