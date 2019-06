Ljubljana, 22. junija - Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste opozarjajo, da so danes so možne močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, ponekod tudi toča, zato priporočajo prilagojeno hitrost in način vožnje danim razmeram. Ponovno izpostavljajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih prepovedano.