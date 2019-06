Pri Želimljah medved napadel človeka

Škofljica, 22. junija - Danes zjutraj ob 5.32 je v naselju Vrh nad Želimljami v občini Škofljica medved napadel 80-letno žensko in jo poškodoval. Odpeljali so jo v ljubljanski klinični center, a po pojasnilih ljubljanske policijske uprave po do zdaj znanih podatkih ni huje poškodovana. Zaradi dogodka so aktivirali tudi lovce in pristojne na zavodu za gozdove.