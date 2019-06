Delo o zmagovalcih 21. stoletja in prilagoditvi šolskega sistema (22. 6.)

Ljubljana, 22. junija - Odgovorni urednik Dela Uroš Urbas v komentarju Kaj razlikuje zmagovalce od poražencev piše o tem, kdo bodo zmagovalci 21. stoletja. Po njegovem mnenju bodo to tisti posamezniki, podjetja in države, ki se bodo učili in se znali hitro prilagajati, v tej luči pa je treba na novo osmisliti tudi šolski sistem.