Pri Želimljah medved napadel človeka

Škofljica, 22. junija - Danes zjutraj ob 5.32 je v naselju Vrh nad Želimljami v občini Škofljica medved napadel osebo in jo poškodoval, je objavila Uprava RS za zaščito in reševanje. Napadenega človeka so prepeljali v ljubljanski klinični center, posredovali so tudi policisti, lovci in intervencijska skupina za velike zveri Zavoda za gozdove.