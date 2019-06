Newyorške borze dan zaključile v znamenju padcev

New York, 21. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili tako, kot so ga začeli, s padci. Analitiki s previdnostjo čakajo na nadaljnje pogovore o trgovinskih odnosih med ZDA in Kitajsko, ki se bodo odvili prihodnji teden, med vrhom G20 na Japonskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.