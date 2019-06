Cesena, 21. junija - Romunska nogometna reprezentanca še naprej navdušuje na evropskem prvenstvu do 21 let v Italiji. Po zmagi v 1. krogu proti Hrvaški s 4:1 je danes v Ceseni premagala angleške vrstnike s 4:2 in končala upe tekmecev z Otoka za preboj v polfinale.