Riga, 21. junija - Košarkarice Slovenije so v Rigi odigrale predzadnjo prijateljsko tekmo v okviru priprav na evropsko prvenstvo v Nišu, ki se bo začelo prihodnji teden. Proti zasedbi Kitajske, ki goji hitro košarko, so vodile skoraj celo tekmo in na koncu zmagale z 72:68.