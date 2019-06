V Sloveniji po ugotovitvah uprave za varno hrano pristna kava

Ljubljana, 22. junija - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin oz. njena inšpekcija je na podlagi Europolove iniciative izvedla poseben nadzor, imenovan Opson VIII. Pod drobnogled so vzeli pristnost kave, na podlagi analiz pa ugotovili, da so bili vsi vzorci skladni. Izvedli so tudi nadzor nad izpolnjevanjem zahtev s področja ekološke zakonodaje.