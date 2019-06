Optimizem na Ljubljanski borzi ta teden pripomogel k solidni rasti indeksa

Ljubljana, 21. junija - V tem tednu je na Ljubljanski borzi lastnika zamenjalo za 8,7 milijona evrov vrednostnih papirjev. Vlagatelji so bili optimistično razpoloženi in skoraj vse pomembnejše delnice so se podražile. Opazna je predvsem rast tečaja delnic Zavarovalnice Triglav. Indeks SBI TOP je pridobil 2,24 odstotka in teden končal pri 891,23 točke.