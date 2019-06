Šolarji danes še zadnjič v tem šolskem letu v klopeh

Ljubljana, 24. junija - Šolarji bodo danes še zadnjič v tem šolskem letu sedli v šolske klopi, danes bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Nato pa bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in se prepustili uživanju in brezskrbnosti. Da bodo počitnice polne doživetij, so poskrbele številne organizacije s počitniškimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in letovanji.