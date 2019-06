FAO kmalu z novim generalnim direktorjem

Rim, 22. junija - Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) bo dobila novo vodstvo. V nedeljo se bo začela 41. konferenca organizacije, v okviru katere bodo izvolili novega generalnega direktorja. Kandidati so Kitajec Qu Dongyu, Gruzijec Davit Kirvalidze in Francozinja Catherine Geslain-Laneelle.