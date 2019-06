Nyon, 21. junija - Slovenske nogometne prvakinje, igralke Telemacha GMT Beltincev, so dobile tekmice v kvalifikacijah za ligo prvakinj. Na turnirju, ga bodo gostile prvak Slovenke, bodo v skupini 3 med 7. in 13. avgustom igrali še škotski Hibernian, valižanski Cardiff Met in gruzijski Nike.