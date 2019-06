Hill prvi prevozil 20-tisoči kilometer na vseh izvedbah slovenske pentlje

Rovte, 21. junija - V tretji etapi kolesarske dirke po Sloveniji so kolesarji prekolesarili 20-tisoči kilometer na vseh izvedbah slovenske pentlje do zdaj. Kot prvi je ta mejnik na gorskem cilju na Rovtah, drugem od štirih vzponov današnje etape med Žalcem in Idrijo, premagal Avstralec Benjamin Hill (Ljubljana Gusto Santic).