Vrh EU pozval k nadaljevanju reforme območja evra

Bruselj, 21. junija - Voditelji 27 članic EU so danes v Bruslju pozdravili dosedanji napredek pri reformiranju območja evra in pozvali k nadaljevanju prizadevanj za dogovor o vseh elementih svežnja. Do konca leta pričakujejo dokončen dogovor o prenovi evropskega reševalnega sklada ESM. Glede evrskega proračuna in tretjega stebra bančne unije pa niso postavili rokov.