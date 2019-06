Koroške občine še brez odloka, a že z uveljavljenim novim sistemom ločevanja odpadkov

Slovenj Gradec, 23. junija - Koroške občine ne bodo uspele do roka, to je do 15. julija, sprejeti novega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, a direktor Koceroda Ivan Plevnik kakšnih posledic ne pričakuje, saj so občine v zadnjih mesecih novi sistem ločevanja komunalnih odpadkov že uvedle.