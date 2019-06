Policisti prijeli dva osumljenca več ropov in spolnega nasilja

Ljubljana, 21. junija - Policisti so v sredo v Piranu izsledili in prijeli 34-letnega državljana Bosne in Hercegovine ter 18-letnega državljana Republike Srbije, ki sta osumljena več ropov in spolnega nasilja nad ženskami, ki so v stanovanju nudile spolne storitve, eden od njiju pa tudi posilstva. Pred preiskovalnega sodnika ju bodo privedli danes.