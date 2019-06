Madžarska bo v Trstu vzpostavila logistično bazo

Budimpešta, 21. junija - Madžarska bo v Trstu vzpostavila pristaniško in logistično bazo. Cilj je olajšati in pospešiti transport madžarskih dobrin v tujino, je danes napovedal madžarski minister z trgovino in zunanje zadeve Peter Szijjarto. Tudi sicer ima država ambiciozne načrte na področju razvoja infrastrukture.