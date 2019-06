MotörCity iz Tolmina na Ljubljanski grad kot Bluesland

Ljubljana, 23. junija - Festival MotörCity, ki je lani sklenil poletno festivalsko sezono v Tolminu, so organizatorji preimenovali v Bluesland in ga prestavili na Ljubljanski grad, kjer bo potekal od 27. do 29. junija. Zaznali so, da si ljubitelji blues glasbe, ki so bili v Tolminu v večini, želijo še več bluesa in manj rocka. V treh večerih bo nastopilo 12 izvajalcev.