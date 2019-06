Ljudje po svetu bodo verjetneje vrnili denarnico z več denarja

Washington, 21. junija - Ljudje bodo verjetneje vrnili najdeno denarnico lastniku, če je v njej več denarja, je ugotovila skupina znanstvenikov v raziskavi, v katero so vključili 355 mest v 40 državah. Opozorili pa so tudi na ogromno razliko po državah, saj bodo Švicarji in Norvežani najverjetneje vrnili denarnice, medtem ko je to na Kitajskem najmanj verjetno.