Pripravljalna dela za drugi tir v polnem razmahu

Črni Kal, 21. junija - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in vodstvo 2TDK so si danes ogledali gradbišča dostopnih cest do trase drugega tira. Po besedah direktorja Kolektorja CPG Kristjana Mugerlija so dela v polnem razmahu in računajo, da se bo tod čez približno dva meseca vozilo po pripravljenih cestah. Tudi Bratuškova je bila zadovoljna nad napredkom del.