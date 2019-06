Mineva pol stoletja od smrti Judy Garland

Los Angeles, 22. junija - Mineva pol stoletja od smrti legendarne pevke in igralke Judy Garland, ki je najbolj poznana po vlogi Doroteje v filmu Čarovnik iz Oza iz leta 1939, v katerem je zapela pesem Over the Rainbow. A njena usoda je bila vse prej kot srečna. Življenje nadarjene umetnice so ob vsem blišču zaznamovale številne osebne krize in zasvojenost.