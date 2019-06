V Ljubljani javna razprava o trpinčenju starejših delavcev

Ljubljana, 21. junija - Slovenija beleži porast prijav trpinčenja starejših delavcev, a do njih večinoma pride, ko za delovno razmerje ni več rešitve. Tudi sodna praksa je skromna. Delavci se namreč bojijo za službo in se ne izpostavljajo radi. Nujen je spopad s stereotipi, da je starejši delavec tog in manj sposoben, je bilo slišati na posvetu na to temo v Ljubljani.