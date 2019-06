Xi in Kim za poglobitev sodelovanja med Kitajsko in Severno Korejo

Pjongjang, 21. junija - Kitajski predsednik Xi Jinping in severnokorejski voditelj Kim Jong-un sta se na pogovorih v Pjongjangu zavzela za poglobitev sodelovanja med Kitajsko in Severno Korejo. Kot danes poročajo severnokorejski državni mediji, sta govorila tudi o aktualnih problemih v svetu in regiji.