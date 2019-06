Publikus odstranil ostanke odpadkov po požaru; center obratuje dalje

Ljubljana, 21. junija - Podjetje Publikus je po požaru v centru za ravnanje z odpadki v Suhadolah v postavljenem roku odstranilo 2000 ton odpadkov, ki jih je prizadel ogenj. Zbirni center za občane Komende in Kamnika medtem obratuje naprej, so za STA povedali na ministrstvu za okolje in prostor.