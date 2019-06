Risa Goru in Doru iščeta svoj teritorij

Ljubljana, 21. junija - V začetku maja so v okviru projekta Life Lynx v Sloveniji v naravo izpustili risa Goruja, na Hrvaškem pa risa Doruja. Trenutno sta oba v Sloveniji, Goru na Mali gori, kjer verjetno že vzpostavlja svoj novi teritorij, Doru pa na območju Javornikov in za zdaj ne kaže znakov, da bi se ustalil, so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije.